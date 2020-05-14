2020-05-14T12:01:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской области

Открылась «горячая линия», позвонив на которую, медики могут задавать интересующие вопросы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской областиКак узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской областиФото: Алексей ФОКИН
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На базе министерства здравоохранения Иркутской области открылась «горячая линия», позвонив на которую, можно узнать все про выплаты врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Кроме того, на сайте регионального минздрава работает вкладка «Оплата труда», где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы

Напомним, решение о стимулирующих надбавках было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент России Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев поручил выдавать медикам, оказывающим помощь зараженным COVID-19, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику двойную оплату.

- В нашем регионе 796 медработников уже получили в общей сложности 20,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На сегодняшний день стимулирующие выплаты всем, кто работает с коронавирусной инфекцией, уже произведены.

Узнать номера «горячей линии» и задать свои вопросы, врачи могут здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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