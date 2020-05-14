Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской области
На базе министерства здравоохранения Иркутской области открылась «горячая линия», позвонив на которую, можно узнать все про выплаты врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Кроме того, на сайте регионального минздрава работает вкладка «Оплата труда», где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы
Напомним, решение о стимулирующих надбавках было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент России Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев поручил выдавать медикам, оказывающим помощь зараженным COVID-19, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику двойную оплату.
- В нашем регионе 796 медработников уже получили в общей сложности 20,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На сегодняшний день стимулирующие выплаты всем, кто работает с коронавирусной инфекцией, уже произведены.
Узнать номера «горячей линии» и задать свои вопросы, врачи могут здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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