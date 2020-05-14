14 Май 2020 2020-05-14T12:47:57+03:00

Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, предстанет перед судом. Фото: "ДТП 38RUS".

ДТП произошло в одном из дворов в октябре 2019 года [видео]

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В Ангарске в суд передано уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который 21 октября 2019 года за рулем Suzuki Swift прямо во дворе жилого дома сбил идущую по тротуару 64-летнюю пенсионерку, а затем безжалостно переехал ее и скрылся. Тогда страшные кадры этого ДТП, попавшие на камеру наружного видеонаблюдения облетели всю страну. Задержали нарушителя в тот же день.

В отношении лихача сразу было возбуждено уголовное дело. К расследованию подключился следственный комитет.

- Ему предъявлено обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – В производство дело уже поступило. А вот судебное заседание пока не назначено.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="522" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739342" frameborder="0"></iframe> В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

ИСТОЧНИК KP.RU