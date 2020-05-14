Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, предстанет перед судом
В Ангарске в суд передано уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который 21 октября 2019 года за рулем Suzuki Swift прямо во дворе жилого дома сбил идущую по тротуару 64-летнюю пенсионерку, а затем безжалостно переехал ее и скрылся. Тогда страшные кадры этого ДТП, попавшие на камеру наружного видеонаблюдения облетели всю страну. Задержали нарушителя в тот же день.
В отношении лихача сразу было возбуждено уголовное дело. К расследованию подключился следственный комитет.
- Ему предъявлено обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – В производство дело уже поступило. А вот судебное заседание пока не назначено.
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ИСТОЧНИК KP.RU