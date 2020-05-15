Еще три человека с коронавирусом умерли 15 мая в Иркутской области
Утром 15 мая в Иркутской области региональные власти сообщили о том, что еще три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Причиной их смерти стали тяжелые хронические заболевания, не связанные с COVID-19. Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Приангарье умерли уже шестеро.
«Всего по данным на утро 15 мая диагноз COVID-19 был подтвержден у 499 человек, 373 из них продолжают лечение, 50 из них переведены в больницы из обсерваторов, 117 человек выздоровели и выписаны», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Напомним, что в регионе с 20 мая начнет действовать масочный режим. Без средств индивидуальной защите нельзя будет появляться в общественных местах и транспорте. Режим самоизоляции продлен до 31 мая.
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