15 Май 2020 2020-05-15T07:21:40+03:00

Еще три человека с коронавирусом умерли 15 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Причиной их смерти стали тяжелые хронические заболевания, не связанные с COVID-19

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Утром 15 мая в Иркутской области региональные власти сообщили о том, что еще три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Причиной их смерти стали тяжелые хронические заболевания, не связанные с COVID-19. Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Приангарье умерли уже шестеро.

«Всего по данным на утро 15 мая диагноз COVID-19 был подтвержден у 499 человек, 373 из них продолжают лечение, 50 из них переведены в больницы из обсерваторов, 117 человек выздоровели и выписаны», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Напомним, что в регионе с 20 мая начнет действовать масочный режим. Без средств индивидуальной защите нельзя будет появляться в общественных местах и транспорте. Режим самоизоляции продлен до 31 мая.

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