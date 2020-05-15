Сибиряк пострадал при обрушении балкона многоэтажки в Тулуне
В одном из жилых домов поселка Стекольный, что в Тулуне, во второй половине дня 14 мая обрушился балкон на четвертом этаже. Судя по фотографии с места ЧП, конструкция обвалилась полностью.
- Пострадал один человек, он доставлен в городскую больницу, - сообщается на сайте Тулунской городской администрации. - По предварительной версии, обрушение плиты произошло из-за нарушения технологии при проведении работ по остеклению балкона. Проводится проверка.
Чья вина в том, что человек получил травмы из-за обрушившегося балкона, станет известно позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU