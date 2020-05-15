В Бодайбо рассказали о состоянии больных коронавирусом вахтовиков

15 Май 2020 2020-05-15T12:44:10+03:00

В этом городе уже 8 случаев заражения COVID-19

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В городе Бодайбо, по данным на 15 мая, коронавирус подтвердился уже у восьми вахтовиков. Все они – работники трех разных золотодобывающих предприятиях. Четверо из них приехали на вахту уже заболевшими, еще трое заразились, один из рабочих, к несчастью, умер.

«Заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением», - сообщает пресс-служба администрации города Бодайбо. – «Один человек находится в инфекционном отделении больницы, остальные под наблюдением медиков на дому».

Под наблюдением медиков сейчас находятся еще 313 человек, контактировавших с заболевшими. У жителей города и работников предприятий взято уже 751 проба на анализы, 65 человек с наблюдения уже сняли.

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Андрей Николаевич Лабыгин - депутат Думы Иркутска по округу № 25 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU