2020-05-19T09:44:53+03:00
Происшествия

Поиски пропавших братьев 9 и 10 лет завершены в Бурятии

С детьми все в порядке
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поиски пропавших братьев 9 и 10 завершены в БурятииПоиски пропавших братьев 9 и 10 завершены в Бурятии
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В Улан-Удэ успешно закончились поиски двух братьев 9 и 10 лет, которые днем 17 мая ушли из дома погулять и не вернулись. Взволнованные родители сначала сами попробовали найти мальчишек, а когда не смогли, обратились в полицию. Нашли ребят почти спустя сутки.

- Мальчиков нашли возле одного из магазинов Октябрьского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - С ними все в порядке. Детей обнаружили прохожие, которые сразу сообщили в полицию.

Сейчас с мальчишками работают сотрудники ПДН, которые выясняют все обстоятельства их пропажи, а также устанавливают место, где они были.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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