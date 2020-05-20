780 случаев заражения коронавирусом подтверждено 20 мая в Иркутской области

20 Май 2020 2020-05-20T04:48:00+03:00

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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным региональных властей утром 20 мая в Приангарье диагноз COVID-19 поставили уже 780 раз. За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 34 человек.

«В больницах сейчас находится 597 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 218 вахтовиков и 66 человек, переведенных из обсерваторов».

За минувшие сутки поправились 9 человек. Всего же с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе с инфекцией справились уже 169 сибиряков. Не обошлось в Иркутской области без смертей. Семеро человек с коронавирусом скончались. О смерти вахтовика в Усть-Куте сообщили вчера, 19 мая. Еще семь человек умерли от болезней, не связанных с COVID-19, но инфекция у них также была подтверждена.

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ИСТОЧНИК KP.RU