780 случаев заражения коронавирусом подтверждено 20 мая в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным региональных властей утром 20 мая в Приангарье диагноз COVID-19 поставили уже 780 раз. За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 34 человек.
«В больницах сейчас находится 597 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 218 вахтовиков и 66 человек, переведенных из обсерваторов».
За минувшие сутки поправились 9 человек. Всего же с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе с инфекцией справились уже 169 сибиряков. Не обошлось в Иркутской области без смертей. Семеро человек с коронавирусом скончались. О смерти вахтовика в Усть-Куте сообщили вчера, 19 мая. Еще семь человек умерли от болезней, не связанных с COVID-19, но инфекция у них также была подтверждена.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: масочный режим, проблемы с вахтовиками и новые выплаты медикам (подробности)
Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Часть 8
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU