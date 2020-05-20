20 Май 2020 2020-05-20T05:17:50+03:00

Движение через железнодорожный переезд в Култуке ограничат на два дня Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Проехать через пути нельзя будет с 07.10 утра до 20.00

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Ремонтные работы проведут 20 и 22 мая в районе железнодорожного переезда в поселке Култук на 5302 км ВСЖД. Движение будет запрещено с 07.10 утра до 20.00 на пересечении путей с автомобильной дорогой направления Култук – Монды в Иркутской области.

Стоит отметить, что это доставит неудобства только тем автовладельцам, чей транспорт выше 3,4 метров. Им время проезда через данный ж/д переезд нужно планировать заранее.

«Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

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