863 случая заражения коронавирусом подтверждено 21 мая в Иркутской области

21 Май 2020 2020-05-21T05:28:22+03:00

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 83 человек. Так, по данным на утро 21 мая, в регионе коронавирусная инфекция была обнаружена уже у 863 заболевших.

«671 человек из них сейчас находятся в больницах региона», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 266 вахтовиков, еще 68 человек переведены на лечение из обсерваторов».

За сутки из лечебных учреждений в связи с выздоровлением выписаны 8 сибиряков, всего же с начала распространения коронавируса в Приангарье вылечились 177 наших земляков. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без жертв: восемь человек с коронавирусом умерли ( о смерти восьмого пациенты сообщили утром 21 мая), еще семеро скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией, но COVID-19 у них также был подтвержден.

Напомним, в Иркутской области режим самоизоляции продлен до 31 мая, а с 20 числа в регионе обязательно носить маски в общественных местах, транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU