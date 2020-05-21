2020-05-21T05:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

Об этом 21 мая сообщили региональные власти Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской областиВосьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Борьба с коронавирусной инфекцией в Иркутской области, также как и в других регионах страны, не обходится без жертв. К несчастью, утром 21 мая региональные власти сообщили о смерти еще одного – восьмого - пациента с диагнозом COVID-19. Кроме того, еще семеро с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Правительства Приангарья, в больницах региона сейчас получает лечение 671 пациент с COVID-19, в их числе 266 вахтовиков и 68 человек из обсерваторов.

"За сутки вылечили еще 8 больных. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции вылечить от нее получилось 177 человек", - добавляют в Правительстве регионе.

Напомним, что с 20 мая в Иркутской области начал действовать масочный режим. Где носить маски, нужны ли они детям и за что могут выписать штраф - читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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