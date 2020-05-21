2020-05-21T13:42:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Два отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантин

Три медработника лечебного учреждения заразились коронавирусом
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Два отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантинДва отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске на карантин из-за коронавируса закрыли два отделения онкодиспансера – торокальное и абдоминальное. У трех медработников подтвердился COVID-19.

«Первой заболела медсестра торокального отделения Областного онкологического диспансера», - рассказали «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – «От нее заразились двое коллег».

Сейчас у всех сотрудников медицинского учреждения, а также у пациентов взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Предварительно карантин продлится 14 дней, если в течение этого времени больше ни у кого в этих двух отделениях тесты не покажут COVID-19. Если анализы окажутся положительными карантин продлят.

Читайте также:

«Начал на нас налетать, швыряться камнями»: на медсестер в Бурятии напал пациент из обсерватора. После этого во всех обсерваторах республики усилили охрану [видео]

«Легких уже нет, а человек думает, что все ОК»: записки врача «по ту сторону» коронавируса. Пульмонолог Сергей Лукьянов рассказывает в Инстаграме, как протекает COVID 19 у пациентов [видео]

В Иркутске давно пора строить новый мост

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантин
В Иркутской области в 2020 году появится 13 новых школ и детских садов
К работе вахтой в Иркутской области будут привлекать местных жителей
Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома
Иркутского подрядчика привлекут к ответственности за укладку асфальта в лужи
Пострадавшим от пожара в селе Сполошино Киренского района выдадут жилищную субсидию
233 тысячи масок бесплатно раздадут в Иркутской области
Бюджет Иркутской области уточнили
Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»
Трех человек спасли на пожаре в Иркутской области
Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
863 случая заражения коронавирусом подтверждено 21 мая в Иркутской области
Природный пожар на площади 70 га действует в Иркутской области
За неоплату штрафа за езду в пьяном виде сибиряку назначили обязательные работы
Семью из Новосибирска принудительно поселили в обсерватор в Иркутске
В больницах Иркутской области достаточно мест для лечения больных коронавирусной инфекцией