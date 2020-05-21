Два отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантин
В Иркутске на карантин из-за коронавируса закрыли два отделения онкодиспансера – торокальное и абдоминальное. У трех медработников подтвердился COVID-19.
«Первой заболела медсестра торокального отделения Областного онкологического диспансера», - рассказали «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – «От нее заразились двое коллег».
Сейчас у всех сотрудников медицинского учреждения, а также у пациентов взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Предварительно карантин продлится 14 дней, если в течение этого времени больше ни у кого в этих двух отделениях тесты не покажут COVID-19. Если анализы окажутся положительными карантин продлят.
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ИСТОЧНИК KP.RU