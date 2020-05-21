«Начал на нас налетать, швыряться камнями»: на медсестер в Бурятии напал пациент из обсерватора

«Во время нашей смены (оказывается, у нас еще пациенты есть агрессивные) начали на нас налетать, швыряться камнями, обзывать, материть», - на видео, что появилось в группе в соцсетях Детской республиканской клинической больницы Бурятии, двое, одеты в защитные противочумные костюмы. Позже стало известно, что главные героини – медсестры. И сказать, что ролик, взволновал интернет - ничего не сказать. Нападение на врачей, а тем более во время пандемии коронавируса - случай громкий. Итак, как же все произошло?

drkb_03 В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

В субботу, 16 мая, в Бурятию приехал 30-летний мужчина, по предварительной информации, из Китая. По правилам безопасности его отправили в обсерватор, открытый как раз на базе Детской республиканской клинической больницы, что в селе Сотниково Иволгинского района. Требование сидеть две недели на карантине иностранца не порадовало. Два первых дня свое недовольство он держал в себе, но в итоге сорвал его на медиках.

- Вел себя неадекватно, угрожал, хулиганил, ломал больничное имущество, - рассказывают в больнице.

Ну а вечером 18 мая дебошир напал на двух медсестер. Когда они выходили из здания обсерватора, кинулся за ними. И давай бросаться булыжниками! С чего он решил, что это поможет «скостить» положенный срок самоизоляции - неизвестно. Ведь правила для всех едины. А вот женщины пережили сильный стресс.

- В этих костюмах мы ходим по пять-шесть часов. Тяжело, дышать тяжело, и тут когда на нас напали, он за нами бежал, кидал в нас (камни - ред.), мы в этих костюмах убегали по лесу. Он за нами бегал! - чуть не плача, рассказывают медсестры на видео.

Все это происходило на огороженной территории медучреждения. На место вызвали полицейских. Мужчину усмирили и увезли в другой обсерватор, в одну из гостиниц Улан-Удэ. Карантин, как и положено, для него продлится до конца месяца.

После этого нападения во всех обсерваторах Бурятии усилили охрану. Хотя и так каждый обсерватор по периметру охраняется сотрудниками вневедомственной охраны и Росгвардии.

- Минздравом Бурятии и МВД подготовлен алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов, - комментируют «КП» - Иркутск» в правительстве республики. - Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций следят за порядком полицейские.

Ну а дебоширу от наказания не уйти. Сотрудники следственного комитета России по Бурятии уже завели на него уголовное дело по статье «хулиганство». Сейчас выясняются все подробности нападения. Максимальное наказание, которое грозит иностранцу – до пяти лет за решеткой.

В Иркутске давно пора строить новый мост 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легких уже нет, а человек думает, что все ОК»: записки врача «по ту сторону» коронавируса

Пульмонолог Сергей Лукьянов рассказывает в "Инстаграме", как протекает COVID 19 у пациентов (подробности)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая: болезнь еще в двух районах

А количество больных вахтовиков растет, смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 21 мая (подробности)

863 случая заражения коронавирусом подтверждено 21 мая в Иркутской области

Прирост заболевших за сутки – 83 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.