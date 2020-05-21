2020-05-21T20:39:31+03:00
Происшествия

Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией

Сутенер отправлял ее в гостиницы и сауны
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией. Фото: СУ СК по Иркутской области.Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией. Фото: СУ СК по Иркутской области.
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В Иркутске арестован 34-летний мужчина, который вынуждал 17-летнюю девушку заниматься проституцией. Сейчас следователи выясняют, не было ли у сутенера других подопечных.

«По версии следствия, в 2019 году обвиняемый познакомился с 17-летней девушкой в сети Интернет, после чего договорился с ней о встрече. Обманным путем он завел девушку в квартиру на ул. Советской, где заставил оказывать интимные услуги», - рассказывают о том, как жертва попала в сети сутенера, в СУ СК РФ по Иркутской области.

Девушка жила под постоянным надзором в коттедже. Оттуда она и выезжала в течение семи месяцев «на заказы» к клиентам в сауны и гостиницы.

Мужчина арестован, против него возбуждено дело за вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетней. В ГУ МВД по Иркутской области просят всех, кому известно о его «деятельности» на ниве сутенерства, сообщить в полицию.

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Познакомился в интернете и обратил в проститутки: сутенер полгода держал взаперти 17-летнюю девушку и зарабатывал на ней (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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