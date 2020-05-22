22 Май 2020 2020-05-22T04:45:11+03:00

Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Скейт-парк для занятия экстремальными видами спорта появится в Ново-Ленино в Иркутске. Его откроют на территории храма Великомученика и Целителя Пантелеймона у рощи «Молодежной».

«На площадке можно будет заниматься скейтбордингом, стритбордингом, агрессив вертом, агрессив стритом, оттачивать мастерство на велосипедах ВМХ и МТВ, самокатах», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Отмечается, что на спортплощадке установят такие фигуры – рампы, разгонки и т.д – чтобы тренироваться смогли не только новички, но совершенствовать навыки смогут и спортсмены среднего уровня.

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