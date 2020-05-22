2020-05-22T04:45:11+03:00
Спорт

Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в Иркутске

Спортплощадку разместят возле рощи «Молодежной»
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в ИркутскеСкейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Скейт-парк для занятия экстремальными видами спорта появится в Ново-Ленино в Иркутске. Его откроют на территории храма Великомученика и Целителя Пантелеймона у рощи «Молодежной».

«На площадке можно будет заниматься скейтбордингом, стритбордингом, агрессив вертом, агрессив стритом, оттачивать мастерство на велосипедах ВМХ и МТВ, самокатах», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Отмечается, что на спортплощадке установят такие фигуры – рампы, разгонки и т.д – чтобы тренироваться смогли не только новички, но совершенствовать навыки смогут и спортсмены среднего уровня.

Читайте также:

В Иркутской области в 2020 году появится 13 новых школ и детских садов. Также в территориях идет капитальный ремонт объектов образования (подробности)

Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома. В мечетях традиционной молитвы не будет (подробности)

В Иркутске давно пора строить новый мост

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
958 случаев заражения коронавирусом подтверждено 22 мая в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая составил 1.4 балла
22 мая в "Картине недели" первое интервью мэра Иркутска Руслана Болотова
На ЕГЭ-2020 выпускникам измерят температуру и рассадят на расстоянии 1,5 метра
Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области
Перечень работников, которые получат единовременные выплаты, расширили в Иркутской области
Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в Иркутске
Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области
Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией
13 школ и детских садов откроются в Иркутской области
Заключенный цепью от бензопилы разбил голову начальнику отряда
Движение на перекрестке Грязнова и Дзержинского ограничат в Иркутске
Дети чуть не погибли, катаясь на плоту по водохранилищу
Два отделения онкодиспансера в Иркутске закрыли на карантин
В Иркутской области в 2020 году появится 13 новых школ и детских садов
К работе вахтой в Иркутской области будут привлекать местных жителей
Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома
Иркутского подрядчика привлекут к ответственности за укладку асфальта в лужи
Пострадавшим от пожара в селе Сполошино Киренского района выдадут жилищную субсидию
233 тысячи масок бесплатно раздадут в Иркутской области
Бюджет Иркутской области уточнили
Всем выйти из сумрака: иркутские полицейские проведут операцию «Тонировка»
Трех человек спасли на пожаре в Иркутской области
Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области
863 случая заражения коронавирусом подтверждено 21 мая в Иркутской области
Природный пожар на площади 70 га действует в Иркутской области
За неоплату штрафа за езду в пьяном виде сибиряку назначили обязательные работы
Семью из Новосибирска принудительно поселили в обсерватор в Иркутске
В больницах Иркутской области достаточно мест для лечения больных коронавирусной инфекцией