Краеведческий музей Иркутска откроется 3 июня
Иркутский областной краеведческий музей начнет принимать посетителей с 3 июня. Первыми откроют свои двери «Ледокол «Ангара» в м-не Солнечный и «Окно в Азию» в 130-м квартале.
«На Ледоколе «Ангара» будут доступны к просмотру основная экспозиция «Славное море Байкал», а также «Музей оптических иллюзий и оптики «Фантаст»», - говорят музейщики. – «В 130-м квартале будут работать постоянные экспозиции «Генерал-губернаторы Восточной Сибири» и «Научное освоение Сибири», а также «Древние охотники и рыболовы северной Ангары», «Гражданская война в Восточной Сибири» и другие».
По санитарно-эпидемиологическим правилам в музее одновременно могут находиться только 5 посетителей, так что посетить выставки можно только по предварительной записи. График открытия остальных филиалов будет известен позже. Сейчас отделы музея оснащают дезинфицирующими средствами, инфракрасными бесконтактными термометрами и рециркуляторами воздуха.
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