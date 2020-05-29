Игорь Кобзев: «Угрозы распространения коронавируса в Усть-Куте нет»

29 Май 2020 2020-05-29T14:14:34+03:00

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Властям Приангарья удалось вовремя среагировать на вспышку коронавируса, которая произошла среди вахтовиков в Усть-Куте. Об этом рассказал врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы полностью локализовали все очаги, - отметил Игорь Кобзев. - Лечение сотрудников компании проводится в Усть-Куте и Братске. В основном все заразившиеся переносят заболевание в легкой форме. Ситуация находится под контролем врачей.

К слову, на этой неделе, число заболевших в Иркутской области растет в основном за счет вахтовиков, которые находятся под наблюдением врачей. За минувшие сутки в вахтовых поселках получено 104 положительных теста на COVID-19. Всего из 1660 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в нашем регионе с начала эпидемии до 29 мая, 695 случаев приходится именно на вахтовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU