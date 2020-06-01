1 Июнь 2020 2020-06-01T06:12:50+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня: на улице очень много людей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня сообщает о том, что без крайней необходимости из дома лучше не выходить

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В Иркутской области люди стали чаще заражаться коронавирусом друг от друга. С этим связано и продление таких мер как режим самоизоляции до 14 июня, необходимость ношение масок в общественных местах и транспорте. И хотя сегодня, число случаев заражения коронавирусом в регионе уже более двух тысяч – 2189, индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня остается низким – 1.8 балла. Конечно, по сравнению с «докоронавирусными» временами он все же выше. Раньше в это время он составлял 0.7 балла.

Такое количество баллов, гласит Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня, означает, что на улицах города очень много народу. Если у вас есть возможность не выходить сегодня из дома – используйте ее. В любом случае, носите средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию.

Индекс самоизоляции в Иркутске 1 июня – 1.8, а вот в соседнем Улан-Удэ он выше – 2.2 балла (может быть, поэтому количество новых случаев заражения в Бурятии пошло на спад), даже в близлежащем Ангарске жители сознательнее – там показатель 2.3.

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ИСТОЧНИК KP.RU