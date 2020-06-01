Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июня: в больницах уже около тысячи вахтовиков, отмечаем праздники онлайн

Коронавирус в Иркутске, 1 июня. Число случаев заражения, увеличившись за сутки на 210, выросло до 2189. Рост большой, он уже двое суток держится на уровне 10%. Это много. Всех заболевших отправили в больницы, на сегодняшний день там находится 1803 человека, открыты дополнительные места.

Коронавирус в Иркутске, 1 июня: болеет вахта

В больницах Усть-Кута, Братска и Бодайбо уже лечится 964 вахтовика. На их долю приходится более половины тех, кого в регионе госпитализировали. Основная доля заболевших вахтовиков — с месторождения в районе Усть-Кута. Однако заразившихся рабочих много и на золоторудных приисках Бодайбо, и в Иркутске, и в пригороде, где заболели жильцы общежития. По нескольку человек приходится на Ангарск и Братск.

А если добавить к этому числу еще 142 пациента из обсерватора, то процент приезжих среди заразившихся еще более возрастает. В обсерваторах сейчас находится 188 приезжих.

Коронавирус в Иркутске, 1 июня: местное заражение

Однако, как неоднократно отмечала и зампред правительства региона Валентина Вобликова, наибольшую тревогу у медиков вызывает местное заражение. Если не брать в расчет вахту, которая работает все же достаточно далеко и обособленно, то именно оно сейчас на первом плане. Скажем, в Иркутске уже около 900 случаев заражения. И половина из них — контактным, то есть вполне обыденным путем. Не используя маску в магазине и транспорте, например. Да, в ней трудно дышать. Даже дисциплинированные японцы жалуются на это обстоятельство. Но носят.

Коронавирус в Иркутске, 1 июня: праздники онлайн

Сегодня День защиты детей. Обычно это очень большой, шумный, яркий праздник с кучей развлечений для ребятишек, каруселями, аттракционами, традиционными походами с мамой в зоопарк и погонять на набережной. Сегодня ничего из этого не состоится, все массовые мероприятия не просто запрещены, а на самом еле опасны. Но есть много вариантов, как все-таки, несмотря ни на что, принять участие в празднике онлайн ( подробности). То же самое касается Дня города, который перенесен на август, но в варианте онлайн состоится на следующих выходных. А в самых разных активных вариантах времяпрепровождения можно принять участие уже сейчас. Например, в конкурсе талантов, который проводит «Комсомолка». И не одна, а с партнерами ( подробности). Сибиряки не сдаются!

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 июня.