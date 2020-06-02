2 Июнь 2020 2020-06-02T05:07:22+03:00

В 41 доме в Мамско-Чуйском районе отключили свет 2 июня из-за аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Утром, 2 июня, в поселке Луговский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались жители 41 частного дома, также «света» нет в четырех социально-значимых объектах.

«Аварийное отключение электроснабжения произошло в 06.34», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Производятся аварийно-восстановительные работы».

На месте работают пять специалистов. Когда будут устранены неполадки, а также о возможном времени возобновления подачи электричества в дома поселка не сообщается.

Читайте также:

Отключение горячей воды в Иркутске 2 июня 2020: график. Адреса, где на время отключат ГВС, время возобновления подачи (подробности)

Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли. Воду должны были отключить 4 июня (подробности)

Тема дня: Стал известен среднестатистический портрет должников по алиментам. В студии: главный судебный пристав региона Аслан Токаев. 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU