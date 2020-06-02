Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 июня составил 1 балл

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:15:28+03:00

Число заболевших в Приангарье растет, а индекс самоизоляции в Иркутске на 2 июня всего один балл

Изменить размер текста: A A

Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 июня сообщает о том, что на улицах города очень много людей. Без необходимости сибирякам из дома сегодня выходить не стоит. Тем более, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Но если все же вам предстоит выход в общественные места, соблюдайте социальную дистанцию, не забывайте надевать маски. Без них нельзя ходить в магазины, ездить в городском транспорте.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 июня составил всего 1 балл, в соседнем Ангарске он чуть выше – 1.6, в Усолье-Сибирском – 1.4. В столице Бурятии, где число выявляемых за сутки случаев уже снизилось - 1.5.

Стоит отметить, что в Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Этим утром, диагноз COVID-19 на территории региона подтвержден уже 2309 раз.

Читайте также:

Сибирячка, потерявшая бабушку из-за рака крови, спасла жизнь умирающей от лейкоза москвичке. Женщина стала для нее донором костного мозга. Стволовые клетки взяли врачи Иркутского онкодиспансера, а затем срочно доставили самолетом в столицу [фото]

Тема дня: Стал известен среднестатистический портрет должников по алиментам. В студии: главный судебный пристав региона Аслан Токаев. 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU