Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят
Внимание, автолюбители! Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят. Дорожные знаки 3.27 - «Остановка запрещена» и 8.24 - «Работает эвакуатор» появятся там в ближайшее время.
«Запрещено будет парковаться по улице Рабочей от пересечения с улицей Пролетарской в направлении улицы Декабрьских Событий, на участке от строения №3, расположенного по улице Пролетарской до здания по адресу улица Рабочая, 2», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Внимательно следите за знаками.
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