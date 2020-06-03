3 Июнь 2020 2020-06-03T04:34:20+03:00

Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят.Фото: администрация города Иркутска

Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят

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Внимание, автолюбители! Парковку по улице Рабочей в Иркутске запретят. Дорожные знаки 3.27 - «Остановка запрещена» и 8.24 - «Работает эвакуатор» появятся там в ближайшее время.

«Запрещено будет парковаться по улице Рабочей от пересечения с улицей Пролетарской в направлении улицы Декабрьских Событий, на участке от строения №3, расположенного по улице Пролетарской до здания по адресу улица Рабочая, 2», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Внимательно следите за знаками.

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