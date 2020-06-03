13 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Утром, 3 июня, власти Иркутской области сообщили о том, что за минувшие сутки еще два пациента скончались от коронавируса. В общей сложности, в регионе теперь 13 смертей от COVID-19, также причиной смерти еще 13 человек с коронавирусом стали иные заболевания, не связанные с новой коронавирусной инфекцией.
По данным на утро среды, в Приангарье диагноз COVID-19 был подтвержден уже 2447 раз. Из этого числа выздоровели пока только 496 человек. Продолжают лечение в медучреждениях области 1925 пациентов: в этом числе – 1039 вахтовиков и 149 человек из обсерваторов.
Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, прирост заболевших за сутки – 138.
В обсерваторах на сегодняшний день находятся 200 человек. Еще 5038 находятся под медицинским наблюдением, потому что контактировали с заразившимися или прибыли из регионов не благополучных по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU