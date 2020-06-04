2542 случая заражения коронавирусом подтверждены 4 июня в Иркутской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:53:46+03:00

За сутки из больниц выписали 70 человек

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Новые данные о коронавирусе в Иркутской области сообщил оперативный штаб. Количество случаев заражения в регионе уже 2542. В больницах Приангарья сейчас получают необходимое лечение 1949 человек. В их числе 150 пациентов, попавших на больничные койки из обсерваторов, и 1104 работающих вахтовым методом.

13 человек умерли от коронавируса, еще 14 с таким же диагнозом от других тяжелых заболеваний. Но есть и положительные известия, за последние дни из медучреждений выписывают рекордное количество выздоровевших: 2 июня – 68, 3 июня – 65, а сегодня 4 июня с инфекцией справились еще 70 заболевших. Всего же в Иркутской области выздоровели 566 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU