Братчанин до смерти избил своего 80-летнего отчима
Трагедией закончилась ссора между 50-летним жителем Братска и его 80-летним отчимом, которая произошла в квартире по улице Обручева. Во время ругани, пасынок набросился на пенсионера и начал бить его по голове и телу. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Позже судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома ребер. Пасынка уже задержали.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Сейчас решается вопрос о заключении задержанного братчанина под стражу. Выясняются все подробности преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU