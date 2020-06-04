2020-06-04T14:12:17+03:00
Происшествия

Братчанин до смерти избил своего 80-летнего отчима

Пенсионер умер от черепно-мозговой травмы и перелома ребер
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Братчанин до смерти избил своего 80-летнего отчимаБратчанин до смерти избил своего 80-летнего отчимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедией закончилась ссора между 50-летним жителем Братска и его 80-летним отчимом, которая произошла в квартире по улице Обручева. Во время ругани, пасынок набросился на пенсионера и начал бить его по голове и телу. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Позже судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома ребер. Пасынка уже задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного братчанина под стражу. Выясняются все подробности преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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