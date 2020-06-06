14 человек умерли от коронавируса в Иркутской области

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:57:56+03:00

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Утром, 6 июня, оперштаб правительства Иркутской области сообщил о том, что за минувшие сутки еще один пациент скончался от коронавируса. В общей сложности, в регионе теперь 14 смертей от COVID-19, также причиной смерти еще 14 человек с коронавирусом стали иные заболевания, не связанные с новой инфекцией.

Выросло за минувшие сутки и в Приангарье и количество заболевших. Заразились еще 179 человек. Таким образом, с начала распространения COVID-19 заболевшими считаются уже 2792 человека. Госпитализировано 1985 жителей региона. 154 из них из обсерватора и 1152 вахтовика.

6 июня еще 175 пациентов, победили болезнь. Теперь количество выздоровевших – 779.

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ИСТОЧНИК KP.RU