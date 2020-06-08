2020-06-08T08:53:42+03:00
Происшествия

Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле

В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются в ГУ МЧС по Иркутской области
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле.Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Страшный пожар, в котором погиб человек, случился в первом часу ночи 8 июня в городе Иркутске на улице Байкальской. О горящем во дворе дома автомобиле спасателям сообщили очевидцы.

". На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.", - сообщают подробности трагедии в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются эксперты и дознаватели МЧС России. Им предстоит дать и предварительный ответ на вопрос, почему пассажир не покинул горевшую машину. Не исключено, что история носит криминальный оттенок, в этом случае будут разбираться полицейские следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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