Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:53:42+03:00

В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются в ГУ МЧС по Иркутской области

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Страшный пожар, в котором погиб человек, случился в первом часу ночи 8 июня в городе Иркутске на улице Байкальской. О горящем во дворе дома автомобиле спасателям сообщили очевидцы.

". На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.", - сообщают подробности трагедии в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются эксперты и дознаватели МЧС России. Им предстоит дать и предварительный ответ на вопрос, почему пассажир не покинул горевшую машину. Не исключено, что история носит криминальный оттенок, в этом случае будут разбираться полицейские следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU