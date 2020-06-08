8 Июнь 2020 2020-06-08T14:12:09+03:00

Движение на улице Карла Либкнехта в Иркутске закроют на месяц Фото: Олег УКЛАДОВ

Проезд будет запрещен от улицы Пискунова до 6-й Советской

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Внимание, автомобилист! С 8 часов 15 июня на целый месяц, до 15 июля, закроют проезд по улице Карла Либкнехта в центре Иркутска. Речь идет об участке от улицы Пискунова до 6-ой Советской. Как объехать? По улицам Лыткина и Александра Невского. Лучше будет составить свой маршрут заранее, чтобы знак кирпич не застал вас врасплох.

- Это связано с проведением работ по прокладке тепловых сетей, водопровода и канализации, - рассказали в администрации Иркутска.

Летом дороги в городе перекрывать будут часто, поскольку идут ремонты. Например, с 11 по 15 июня ограничат движение по улице Сурикова из-за аварийных работ на водопроводе.

Кроме того, с 9 июня в Иркутске временно поменяется маршрут автобусов № 4к, 36, 54. Дело в том, что на улице Баррикад проведут работы на тепловых сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU