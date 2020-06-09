Тело пропавшего мальчика нашли в Зиминском районе

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:10:16+03:00

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На реке Ока в Зиминском районе Иркутской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он с родственниками приехал отдохнуть на берегу реки. Пока те обустраивали стоянку – отвлеклись всего на 5 минут, он пропал. Пытались найти сами, но безрезультатно. Вызвали спасателей. На поиски прибыли сотрудники ГИМС и Центрального поисково-спасательного отряда из города Саянска, полицейские.

«Поисково-спасательные работы, проводимые на реке Оке вблизи населенного пункта Мордино Зиминского района Иркутской области, завершились 8 июня», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Тело погибшего было обнаружено водолазами на глубине 3,5 метров».

Сотрудники МЧС напоминают, что на водных объектах оставлять детей без присмотра – опасно. Это может привести к трагедии. А летом угроза возникновения опасности у воды наиболее высока.

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ИСТОЧНИК KP.RU