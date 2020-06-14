Цистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:37:57+03:00

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На несколько часов остановилось движение по одному пути на Восточно-Сибирской железной дороге, в районе станции Ангасолка. 14 июня, в 9 часов утра там произошел сход с рельсов пустой цистерны одного из составов. На место аварии сразу выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный и Слюдянка. Последствия ЧП удалось устранить за несколько часов. Уже в 13.00 движение полностью было восстановлено.

- Пострадавших, а также угрозы экологической ситуации нет, - сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе ВСЖД.

Точные причины происшествия предстоит выяснить оперативной комиссии ВСЖД, которая уже работает на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU