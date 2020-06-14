2020-06-14T11:37:57+03:00
Происшествия

Цистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка

Пострадавших нет, движение уже восстановлено
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Цистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка. Фото: dtp_irkЦистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка. Фото: dtp_irk
Изменить размер текста:

На несколько часов остановилось движение по одному пути на Восточно-Сибирской железной дороге, в районе станции Ангасолка. 14 июня, в 9 часов утра там произошел сход с рельсов пустой цистерны одного из составов. На место аварии сразу выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный и Слюдянка. Последствия ЧП удалось устранить за несколько часов. Уже в 13.00 движение полностью было восстановлено.

- Пострадавших, а также угрозы экологической ситуации нет, - сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе ВСЖД.

Точные причины происшествия предстоит выяснить оперативной комиссии ВСЖД, которая уже работает на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупная железнодорожная авария под Иркутском: с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда (Подробности)

Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии
Опасность лесных пожаров сохраняется в 13 районах Иркутской области
Цистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка
Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя
1131 человек выздоровел от коронавируса в Иркутской области
Число больных COVID-19 в Иркутской области выросло на 127 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня выросло до 4249
Коронавирус в Бурятии, последние новости на 14 июня: отменена изоляция приезжих, заработали тотализаторы
Крупный пожар уничтожил два жилых дома в Маркова
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня
Десятибалльные пробки образовались в Иркутске из-за ремонта Глазковского моста
Отомстила другу: уголовное дело завели на сибирячку за ложный донос
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 13 июня перевалило за четыре тысячи
Премии работникам культуры будут выплачивать в Иркутской области
Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня
Ухудшение погоды ожидается на севере Иркутской области 13 июня
Мужчина погиб во время пожара в Заларинском районе
Трое детей пострадали, упав с перевернувшегося мотоцикла в Черемхово
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России