2020-06-18T10:58:56+03:00
Происшествия

Чиновник из городской администрации арестован в Иркутске

Напомним, сотрудник комитета городского обустройства обвиняется в получении взятки
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Чиновник из городской администрации арестован в ИркутскеЧиновник из городской администрации арестован в ИркутскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Арестован чиновник комитета городского обустройства администрации Иркутска арестован. Ему предъявлено обвинение по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".

Так, в конце 2019 года проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийская и Сахалинская поселка Ермаковка. Председателем комиссии являлся сотрудник комитета городского обустройства администрации Иркутска. По версии следствия, чиновник решил за крупную взятку помочь выиграть в аукционе определенной компании. За это он попросил у ее директора 200 тысяч рублей.

- Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по региону. - Накануне следователями СК России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России “Иркутское” чиновник был задержан.

Узнав, что в департамент пришли правоохранители, он попытался сбежать, но безуспешно. Его заключили под стражу на два месяца. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском
Чиновник из городской администрации арестован в Иркутске
Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери
Стартовал третий этап опроса Торгово-промышленной палаты России «Бизнес-барометр страны»
370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла
Около 100 тыс. куб метров отходов вывезут с полигона БЦБК в 2020 году
Байкальский музей продлил аккредитацию гидам-переводчикам по просьбе туристического сообщества
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июня возросло до 5044
Еще семь пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще 164 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска 18 июня
Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 25 июня 2020: адреса, время
Трое сибиряков пострадали при пожаре в гараже в Ангарске
Проезд по улице Макаренко закроют в июле в Иркутске
Экс-игрок ХК Байкал-Энергия Александр Егорычев будет играть в Швеции
ДТП на трассе «Байкал»: мотоциклист пострадал в столкновении с Honda CR-V
Глазковский мост закроют на выходные для личного транспорта
Жителя Усть-Кута обманули при попытке купить мотоцикл через интернет
Пьяного мотоциклиста без прав задержали в садоводстве под Иркутском
Спецвыпуск " Моя Конституция" - сегодня в еженедельном выпуске "КП"
Хозяйка "резиновой квартиры" в Иркутске предстанет перед судом
Игорь Кобзев: Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия
133 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880
Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе
Иркутские медики вернулись из Москвы, где помогали бороться с коронавирусом