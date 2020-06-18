Чиновник из городской администрации арестован в Иркутске

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:58:56+03:00

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Арестован чиновник комитета городского обустройства администрации Иркутска арестован. Ему предъявлено обвинение по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".

Так, в конце 2019 года проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийская и Сахалинская поселка Ермаковка. Председателем комиссии являлся сотрудник комитета городского обустройства администрации Иркутска. По версии следствия, чиновник решил за крупную взятку помочь выиграть в аукционе определенной компании. За это он попросил у ее директора 200 тысяч рублей.

- Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по региону. - Накануне следователями СК России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России “Иркутское” чиновник был задержан.

Узнав, что в департамент пришли правоохранители, он попытался сбежать, но безуспешно. Его заключили под стражу на два месяца. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU