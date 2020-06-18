Пенсионерка, 7 лет прожившая в иркутском аэропорту, после приюта вновь оказалась на улице

Всего одну ночь провела в комфорте 69-летняя иркутянка Людмила Лисицына, которая 7 лет прожила в здании иркутского аэропорта. Натурально: спала на стульях в зале ожидания, там же ела, прося только кипяток в кафе или аптеке, умывалась в туалете. При этом женщина категорически отказывалась от любой помощи – ей много разе предлагали оформить ее в Центр социальной адаптации, но она не соглашалась. Уверяла сотрудников соцслужб и аэропорта, что у нее есть квартира на улице 1-й Советской, но ее у нее якобы отобрали.

16 июня после публикации в «Комсомолке» Людмилу Ивановну все-таки перевезли в ангарский Центр социальной адаптации. Там предоставили отдельную комнату с чистым бельем, бесплатные завтраки, обеды. Но, на утро пожилая дама твердо заявила сотрудникам учреждения: «Отвезите меня обратно в Иркутск!»

- Она вновь написала отказ от помощи, - рассказывает «КП» - «Иркутск» директор благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев. – Не помогли даже беседы с психологами. Людмила Ивановна стоит на своем и говорит, что у нее есть квартира. Она даже обиделась, что ее вообще привезли в приют.

Пенсионерка пишет очередной отказ от помощи, находясь в приюте. Фото: Александр Соболев.

Кстати, эту грустную историю про квартиру Людмила Лисицына рассказывает и соцзащите. Мол, ее лишили законной жилплощади. Сотрудники минсоцзащиты приезжали в ту квартиру и выяснили, что пенсионерка там не зарегистрирована, прав на жилище не имеет. А родственников в Иркутске у нее попросту нет.

- Мне это и полиция подтвердила, - продолжает Александр Соболев. – Около 18 лет там зарегистрированы другие люди. Она стоит на своем, что поедет туда. По закону насильно удерживать человека, мы не имеем права. Так как она ведет себя спокойно, ни на кого не кидается, не оскорбляет, ее даже нельзя отправить на врачебную комиссию. В общем, Людмила Ивановна согласилась только пообедать у нас, а затем потребовала вызвать такси до Иркутска. Мы так и сделали. Обидно, очень хотелось ей помочь. У нас ведь таких как она, людей без родных и жилья, находится более 70 человек.

Куда отправилась пенсионерка, неизвестно. Понятно, что в квартиру, адрес которой она называет, ее не пустят. А это значит, что ей вновь придется скитаться по улицам в поисках ночлега. Помимо зала ожидания аэропорта, иркутяне не раз видели ее с кучей сумок в разных районах города - на Центральном рынке, железнодорожном вокзале, в супермаркете.

Чтобы помочь одинокой пенсионерке, мы еще раз просим всех, кто, что-либо знает о ее родных или друзьях, сообщить в «Комсомолку». Возможно, им удастся уговорить ее переехать в приют или забрать к себе.

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