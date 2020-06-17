Пенсионерку, которая 7 лет жила в иркутском аэропорту, увезли в приют, а она хочет сбежать

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой 69-летней иркутянки Людмилы Лисициной, которая вот уже 7 лет живет в здании аэропорта. Не раз за это время пожилой даме предлагали помощь – поселить в приюте, разыскать родных, но она категорически отказывается. А выгнать на улицу женщину никто не решается – жалко, да и права нет – она никому не мешает, целыми днями сидит тихо и скромно в своем уголке. Всякий раз, когда к ней приезжали работники соцслужб, она давала очередной письменный отказ на переезд в Центр адаптации. «У меня есть квартира на улице Советской», - отвечала жестко. Спустя неделю после публикаций о Людмиле Лисициной, журналист «КП» вновь отправился в аэровокзал, но ни Людмилы Ивановны, ни ее многочисленных пакетов с вещами в ее уголке не обнаружили.

- Пенсионерки в терминале действительно нет, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Иркутск». – Уже сутки у нас в здании она не появляется.

Каждый раз пенсионерка пишет отказы от помощи.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нашла себе новое место жительства или все же согласилась отправиться в приют? Ответ дали в пресс-службе правительства Приангарья. И там подтвердили: 16 июня Людмилу Ивановну действительно перевезли в ангарский Центр социальной адаптации.

- На самом деле, пенсионерка с первых секунд пребывания у нас просит увезти ее в ту самую квартиру по улице Советская в Иркутске, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» директор благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев. – Как только ее привезли, мы предоставили ей отдельную комнату. Уют, тепло, чистое постельное белье, питание, но она от всего отказывается. Ни ест то, что приносим, питается только своими сухими смесями, которые у нее были с собой в сумках. Сейчас с женщиной работают психологи. Но если она будет настаивать на своем, насильно удерживать не будем, не имеем права по закону. Придется увозить обратно. Но пустят ли ее в эту квартиру на Советской, я не знаю.

Эту грустную историю про квартиру Людмила Лисицына рассказывает всем, мол, ее лишили законной жилплощади. Много лет слышат ее и сотрудники социальных служб. Они же подтвердили, что родственников в Иркутске у нее нет.

- Мы приезжали в ту квартиру, - рассказывала нам специалист комплексного центра соцобслуживания населения Нина Игнатьева. - Но информация не подтвердилась, она не была там зарегистрирована, прав на жилище не имела.

Кстати, многие пользователи соцсетей в комментариях к нашим публикациям про Людмилу Лисицину, писали в комментариях, что не раз видели пенсионерку с кучей сумок в разных районах города: на Центральном рынке, железнодорожном вокзале, в супермаркете. Везде она всегда искала место для ночлега.

Текст одного из отказов, который написала пожилая женщина. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Чтобы помочь одинокой пенсионерке, мы еще раз просим всех, кто, что-либо знает о ее родных или друзьях, сообщить в «Комсомолку». Возможно, им удастся уговорить ее переехать в приют или забрать к себе.

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