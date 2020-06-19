19 Июнь 2020 2020-06-19T04:46:19+03:00

Пожар, вспыхнувший в лесу из-за грозы, локализовали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Огонь разгорелся в 23 км от деревни Быстрая

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В Иркутской области удалось «взять в кольцо» пожар, возникший в 23 км от деревни Быстрая Слюдянского района. Огонь разгорелся в лесу после грозы. Из-за удаленности возгорания на место тушения людей доставляли на вертолете Ми-8.

«12 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы за один день смогли локализовать возгорание», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. «- Его площадь 0, 6 гектара».

Мониторинг лесного фонда с воздуха в Приангарье для быстрого обнаружения новых очагов продолжается. За минувшие сутки три легкомоторных самолета провели в воздухе почти 14 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU