Иркутянин украл золото на 1 миллион рублей на прииске в Якутии

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:38:27+03:00

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Житель Иркутской области, работая на одном из золотодобывающих предприятий Якутии, не мог сдержаться от соблазна прикарманить себе несколько кусков золота.

Мужчина понимал, что за раз крупную партию похитить не получится. Поэтому начал таскать небольшими партиями. С 5 по 14 июня, сибиряк, похищал шлиховое золото из доводочного цеха, складывал его в пакеты и прятал под кучей мусора в подъезде дома в посёлке Лазо. За 9 дней ему удалось похитить 289 грамм драгметалла на 1,1 миллион рублей.

- 33-летнего мужчину задержали в посёлке Батагай, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Саха Якутия. - Возбуждено уголовное дело по статье Кража. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU