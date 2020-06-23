1,5-годовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП в одном из многоквартирных домов по улице Гагарина, в Братске. Там, из окна второго этажа выпала 1,5-годовалая девочка. Оказалось, ее мать оставила дочь в комнате одну без присмотра. В какой-то момент малышка сама смогла залезть на подоконник и выпала

- С различными травмами ребенка отправили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала 2020 года в Приангарье из окон выпали уже 16 детей. а с учетом данных 2018-2019. – более 35. Каждый седьмой инцидент закончился гибелью ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7-летний мальчик выпал из окна 5 этажа в Ангарске (Подробности)

1,5-годовалый мальчик утонул в реке в Бурятии (Подробности)

Младенцев с матерями эвакуировали из роддома из-за пожара в Иркутской области (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU