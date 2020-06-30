2020-06-30T05:02:16+03:00
Общество

Иркутянину предстоит снести дом, построенный на самовольно занятом участке

Двухэтажное здание с пристройкой мужчина возвел незаконно
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянину предстоит снести дом, построенный на самовольно занятом участкеИркутянину предстоит снести дом, построенный на самовольно занятом участкеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Куйбышевском суде Иркутска прошло судебное заседание, на котором рассматривалось дело о незаконно занятом участке под строительство жилого дома.

«В собственности у ответчика находится земельный участок площадью 800 кв.м., а фактически занятая им площадь земельного участка составляет порядка 1500 кв.м.», - сообщает пресс-служба Куйбышевского суда Иркутска.

На участке, не принадлежащем сибиряку, построен двухэтажный дом с одноэтажной капитальной пристройкой. В суде решили о том, что мужчина должен снести незаконную постройку. Решение пока не вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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