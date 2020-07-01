1 Июль 2020 2020-07-01T05:19:01+03:00

Космонавт Анатолий Иванишин на МКС проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.Фото: стоп-кадр с видео "Роскосмоса"

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Космонавт Анатолий Иванишин, родившийся в Иркутске и окончивший здесь школу и университет, выразил свое мнение по поправкам в Конституцию России. Проголосовал он, находясь прямо на станции МКС, напомним, там сибиряк находится с 9 апреля. Так наш земляк стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн.

«Космонавт Роскосмоса имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном Интернет-портале 2020og.ru», - сообщает Роскосмос. – «Второй российский космонавт Иван Вагнер проголосует через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами ЦНИИмаш».

Стоит отметить, что сегодня, 1 июля, последний день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. С 8 утра открыты все участки для голосования на территории Приангарья. Отдать свой голос за или против можно до 20.00. Смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте "КП".

Первое в истории голосование на орбите: космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин проголосовал онлайн.Видео: Роскосмос

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин - 112 космонавт России, Герой РФ - родился в Иркутске 15 января 1969 года. В столице Приангарья он окончил среднюю школу № 11 и Иркутский политехнический университет, потом поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчик-инженер. После получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики

В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов. Сейчас находится в космической экспедиции в третий раз.

Как он мечтал о полетах, когда начал подготовку и как прошли его школьные годы, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU