64, 28% избирателей Иркутской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Внесение поправок в Конституцию России поддержали 64, 28% проголосовавших избирателей Иркутской области. Напомним, выразить свое мнение по этому поводу совершеннолетние жители в регионе могли с 25 июня, 1 июля был завершающий день голосования.
"34, 84% избирателей высказались против внесения изменений в Конституцию РФ", - приводятся данные в системе ГАС «Выборы».
Больше всего за изменения ратовали, как оказалось, жители Тулунского района, там свой голос за внесение поправок отдало 79, 2% проголосовавших. Большинство избирателей в Ольхонском районе – 54, 47% поставили галочки напротив графы «нет».
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 90,25% бюллетеней: в России «за» проголосовали - 77,93%, «против» - 21,27%.
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