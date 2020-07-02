2020-07-02T04:24:56+03:00
Общество

64, 28% избирателей Иркутской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию

Не поддержали внесение поправок 34, 84% проголосовавших
Мария КНЯЗЕВА
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64, 28% избирателей проголосовали за внесение поправок в Конституцию64, 28% избирателей проголосовали за внесение поправок в КонституциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Внесение поправок в Конституцию России поддержали 64, 28% проголосовавших избирателей Иркутской области. Напомним, выразить свое мнение по этому поводу совершеннолетние жители в регионе могли с 25 июня, 1 июля был завершающий день голосования.

"34, 84% избирателей высказались против внесения изменений в Конституцию РФ", - приводятся данные в системе ГАС «Выборы».

Больше всего за изменения ратовали, как оказалось, жители Тулунского района, там свой голос за внесение поправок отдало 79, 2% проголосовавших. Большинство избирателей в Ольхонском районе – 54, 47% поставили галочки напротив графы «нет».

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 90,25% бюллетеней: в России «за» проголосовали - 77,93%, «против» - 21,27%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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