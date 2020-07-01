Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 1 июля: чей номер оказался выигрышным
Голосование по поправкам в Конституцию позади. Изменится ли Основной Закон страны, мы узнаем совсем скоро, а пока называем победителей седьмого розыгрыша викторины «Конституция - это я!», которую «Комсомольская правда» проводит в честь всероссийского голосования, начавшегося 25 июня, и в честь 95-летнего юбилея нашей газеты. Мы разыгрываем призы, которые пригодятся каждому: от студента до пенсионера. Это смартфоны, планшеты, телевизоры, и наши суперпризы - автомобили и квартиры в одной из новостроек Иркутска.
Напомним условия розыгрыша. Для участия в викторине, приходите на участок и голосуете по поправкам. После этого, просите у волонтеров «Комсомолки» анкету, заполняете в ней свои данные, и отвечаете на три простейших вопроса из школьной программы. В конце получаете номер, который играет во всех розыгрышах – так что у вас есть сразу несколько шансов на победу! А что? Может, вы такой везучий человек, что сможете побить все рекорды и выиграть 3-4 приза. В нашей викторине такое вполне возможно?! (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже).
Даже если вы не проголосовали с 25 июня по 1 июля, шанс на выигрыш еще есть. Ведь впереди финальный розыгрыш, который намечен на 8 июля. Кстати, в этот день в честь всех победителей состоится бесплатный онлайн-концерт иркутской группы "Доктор Джаз", который «Комсомолка» организует совместно с компанией "AsiaShow", концертным департаментом «Asia Musiс» и телеканалом ТиВиСи HD.
Но вернемся к призам. Итак, 1 июля мы разыграли еще 70 смартфонов, 20 планшетов, 5 телевизоров, 1 автомобиль. И вот, они, номера билетов очередных победителей. Доставайте ваши буклеты и внимательно проверяйте. Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните в рабочее время нашим менеджерам, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).
Розыгрыш викторины «Конституция-это я» в Иркутской области 1 ИЮЛЯ, результаты:
Если вы нашли свой номер, вы выиграли, поздравляем!
ТЕЛЕВИЗОРЫ
380121331
380093819
380139492
380388505
380357387
380935225
380169967
380504337
ПЛАНШЕТЫ
380219885
380022014
380229356
380343043
380885059
380154598
380458446
380926542
380160488
380713036
380336435
380801552
380527293
381078724
380549707
380243147
380902144
381059370
380738057
380074374
СМАРТФОНЫ
381016296
380043235
380089954
380506316
380604209
381159981
380339644
380456819
380464479
380360358
381158370
381158805
380357433
380154326
380161313
381119454
380585308
381129968
381026344
380974490
380703729
380286801
381009234
380942412
381023390
380708734
380882495
380504303
380065063
380029023
380322497
380025790
380320364
380317145
380876686
380657446
380915237
380194971
380673345
380111657
380549225
381012522
380751639
380081985
381148068
380127441
380134199
380490571
380718750
380411121
380650249
380609184
380022299
381244719
380957471
380720846
380197404
380307147
380700482
380925859
381048073
380736583
380151242
380192583
380068535
380455926
380468383
380184267
380073035
380095786
АВТОМОБИЛЬ
380806350
Розыгрыш викторины «Конституция - это я» в Иркутской области 30 ИЮНЯ, результаты:
ТЕЛЕВИЗОРЫ
380851014
380797748
380439035
381071492
380407868
ПЛАНШЕТЫ
380864533
380825558
380718786
380528607
380012213
380231138
380692233
380519439
380298243
380121567
380088225
380484246
380086240
380721256
380962858
СМАРТФОНЫ
380209305
381195717
380341284
380632126
380399887
381148948
380395923
380505658
381147627
380335347
380238740
381057989
381026135
380094830
380553532
380834045
380829965
380146999
380768019
380865779
380064789
380171944
380469056
380818397
380687951
380440477
380582560
380907733
380583195
380079416
380394465
380430316
380776828
380355877
380475953
380447488
380858621
380343118
380619443
380040730
380580427
380797836
380063279
380709997
380918077
380299316
380291569
380838458
381199914
380580232
380366276
380331511
380534554
380724886
380534661
381065164
380823894
380512234
380109188
380544528
380652670
380945842
381158944
380331257
380372553
381160223
380149703
381022429
380655169
381178577
381185124
380247544
380295981
380087150
381038681
380357099
381004159
380798222
381162614
380774980
380526896
380129507
380616431
380811029
381015100
381119547
380815073
380091788
380146856
380145771
381097249
380783327
381108515
380258115
380484374
381000364
380508576
380546516
380864492
380132947
АВТОМОБИЛЬ
380580730
Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 29 ИЮНЯ: результаты
ТЕЛЕВИЗОРЫ
380743537
380914856
380927191
ПЛАНШЕТЫ
380533012
380440200
380333296
380979542
380311953
СМАРТФОНЫ
380121223
380155315
380060206
380656207
380399727
380019518
381056696
381132105
380683256
380626500
380101658
380377004
380596004
380109120
380116908
380549431
380460523
380985566
380433474
380043636
381136882
380651154
380073811
380356726
380810702
380620478
381126621
380527326
380021928
380783768
381173546
380114984
380599220
381006952
380906812
380206491
380132714
380758736
380438049
380145917
380922371
381155807
381066861
380024963
380299050
380617647
380876709
380654456
380906677
380603939
380365235
380453613
380807799
380582711
380118541
380335080
380583312
380631351
380766274
380051812
380393765
380613211
380589197
380283473
380456692
380736702
380472178
380689930
380126888
380616058
Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 28 ИЮНЯ: результаты
Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – телевизор:
380414204
380297364
380451007
380608888
380028159
381195598
380033937
380032569
380186454
380258844
Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – планшет:
381194956
380151013
380445831
380373467
380486539
381038296
380544264
380288486
381244502
380820987
380906941
380059829
380428707
380611597
380064125
Номера, обладатели которых получают 28 июня приз - смартфон:
380324046
380828300
380777226
380313339
380168927
380372836
380710498
380011467
380659005
380696711
380059829
381054503
380066063
380929586
380329636
380091401
380165653
380191921
380054536
380066850
380324160
380638913
380907017
380613221
381018095
380853695
380426160
380549072
380046080
380357252
380565087
380138898
381073572
381149796
380799718
381004152
380769141
380464867
380491056
380254145
380733284
380576815
380285616
380364985
380799367
381265470
380006246
380430885
380298926
380601924
380210762
381197454
380669700
380589202
380881173
380149722
380571093
380124021
380691003
380974706
Номер, обладатель которого выиграл 28 июня квартиру:
380926815
Номер, обладатель которого выиграл 28 июня автомобиль:
380332946
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 27 июня, результаты:
Пять планшетов
380228420
380741531
380138024
381162865
380322891
Пятьдесят смартфонов
380915100
380882325
380895441
380815963
380726999
380062701
380040460
381058512
380372562
380666521
380181543
380014984
380691028
380906343
380638894
380091914
381101962
380347137
380191308
380626025
380661771
380191313
380415394
380483779
380419023
380692005
380462538
380945855
380539343
380209253
380638861
380652639
380453875
380518317
380701469
380000259
380881572
381121487
380014235
380610211
380224106
380258023
380280186
381011893
380078187
380840459
380904905
380523960
380895244
380864607
Три телевизора
380949628
380884252
380680550
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 ИЮНЯ, результаты:
Три телевизора
381158998
380700525
380716819
Пять планшетов
381097479
380684952
381014384
380456957
380648004
50 смартфонов
380580904
380930732
380189887
381080169
380735729
381148204
380528013
380333136
380054649
380248928
380529958
380806413
380945009
380500435
380333085
380371698
380960057
380840287
380544413
380680777
380554122
380008256
381101511
380645308
380528760
380701967
380388513
380151724
380022132
380258856
380455568
381009448
380405350
380491032
381015517
380807148
380754322
380733113
380544333
381197358
380165429
380256312
380145745
380952013
381012704
380767789
380696022
380116805
381136907
380004144
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 ИЮНЯ, результаты
Автомобиль:
380347425
Телевизоры:
380544205
380901485
380408476
Планшеты
380009943
380809729
380859492
380033763
380549493
Смартфоны
380571430
380659143
380016478
380322400
380311556
380027439
380350784
380033724
380799665
380068600
380632952
380609672
380132850
380061141
380281604
380860272
380454777
380005996
380948550
380710341
380339590
380384251
380730143
380008412
380549497
380528012
380748012
380015832
380529731
380016865
380331286
380008461
380350779
380068525
380033767
380444908
380512219
380544407
380528945
380132975
380061576
380592034
380499314
380328761
380066362
380319170
380528807
380145686
380476813
380342935
380473313
380096467
380067061
380291697
380817972
380331478
380425395
380714003
380221996
380009074
380449722
380256161
380032625
380440132
380317985
380815923
380472367
380010689
380132612
380842003
380068597
380452044
380741012
380836444
380452192
380252443
380673101
380012448
380491552
380952004
380400522
380680573
380661719
380041502
380818462
380675062
380780950
380483728
380384625
380408300
380617356
380920037
380829999
380583220
380752506
380351230
380316641
380195246
380066272
380347263
Как получить приз.
Положение о викторине
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ИСТОЧНИК KP.RU
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