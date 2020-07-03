В ДТП в Ольхонском районе пострадали два взрослых и ребенок
В Ольхонском районе Иркутской области накануне произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе и шестилетний ребенок. На место спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вызвали очевидцы.
Как сообщили в пресс-службе БПСО, «Нива» несколько рад перевернулась. По предварительным данным, водитель на 108 километре трассы Баяндай — Еланцы – Хужир не справился с управлением.
«Мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи поселка Еланцы в состоянии средней степени тяжести», - рассказал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев. - «Ребенок попал в реанимацию».
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