2020-07-03T04:51:15+03:00
Происшествия

В ДТП в Ольхонском районе пострадали два взрослых и ребенок

На трассе Баяндай — Еланцы – Хужир водитель «Нивы» не справился с управлением
Мария КНЯЗЕВА
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В ДТП в Ольхонском районе пострадали два взрослых и ребенок. Фото: БПСОВ ДТП в Ольхонском районе пострадали два взрослых и ребенок. Фото: БПСО
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В Ольхонском районе Иркутской области накануне произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе и шестилетний ребенок. На место спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вызвали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе БПСО, «Нива» несколько рад перевернулась. По предварительным данным, водитель на 108 километре трассы Баяндай — Еланцы – Хужир не справился с управлением.

«Мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи поселка Еланцы в состоянии средней степени тяжести», - рассказал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев. - «Ребенок попал в реанимацию».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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