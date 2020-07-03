2020-07-03T05:20:06+03:00
Общество

Из-за долгов в размере 1.2 миллиона рублей иркутянка лишилась квартиры

Жилплощадь продали с торгов
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за долгов в размере 1.2 миллиона рублей иркутянка лишилась квартирыИз-за долгов в размере 1.2 миллиона рублей иркутянка лишилась квартирыФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Не платила налоги, не вносила взносы по кредиту и не оплачивала услуги ЖКХ. Иркутянка в общей сложности задолжала различным организациям 1.2 миллиона рублей.

«Судебные приставы ознакомили женщину с обстоятельствами, сообщили, что поступил исполнительный лист на взыскание имущества должника – квартиру, но каких-либо мер к погашению долга гражданка не предприняла», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Так, квартира иркутянки была продана с торгов. Вырученных средств оказалось достаточно, чтобы погасить все задолженности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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