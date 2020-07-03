Из-за долгов в размере 1.2 миллиона рублей иркутянка лишилась квартиры
Не платила налоги, не вносила взносы по кредиту и не оплачивала услуги ЖКХ. Иркутянка в общей сложности задолжала различным организациям 1.2 миллиона рублей.
«Судебные приставы ознакомили женщину с обстоятельствами, сообщили, что поступил исполнительный лист на взыскание имущества должника – квартиру, но каких-либо мер к погашению долга гражданка не предприняла», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Так, квартира иркутянки была продана с торгов. Вырученных средств оказалось достаточно, чтобы погасить все задолженности.
Читайте также:
Из-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торгов. Дом в Иркутском районе и квартиру в Березовом реализовали за 3 миллиона рублей (подробности)
В Братске нашли водителя, который сбил мальчика на самокате и скрылся. Ребенка госпитализировали (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU