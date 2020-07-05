Более восьми тонн мусора собрали водолазы со дна Ангары у острова Юность
В Иркутске водолазы очистили дно реки Ангара у острова Юность. 17 человек доставали из воды бутылки, банки, технические отходы и даже покрышки. На суше мусор принимали волонтеры.
«За 2 часа участники акции собрали более 8 тонн различного мусора», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Он был вывезен на полигон твердых бытовых отходов, покрышки отправили на утилизацию».
Это уже не первая подобное мероприятие, которое проводят иркутские дайверы. В июне прошлого года они собрали полторы тонны мусора со дна озера Байкал.
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ИСТОЧНИК KP.RU