2020-07-05T08:48:47+03:00
Общество

Более восьми тонн мусора собрали водолазы со дна Ангары у острова Юность

В акции по очистке участвовали 17 водолазов и 30 волонтеров
Мария КНЯЗЕВА
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Более восьми тонн мусора собрали водолазы со дна Ангары у острова Юность.Фото: сайт мэрии ИркутскаБолее восьми тонн мусора собрали водолазы со дна Ангары у острова Юность.Фото: сайт мэрии Иркутска
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В Иркутске водолазы очистили дно реки Ангара у острова Юность. 17 человек доставали из воды бутылки, банки, технические отходы и даже покрышки. На суше мусор принимали волонтеры.

«За 2 часа участники акции собрали более 8 тонн различного мусора», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Он был вывезен на полигон твердых бытовых отходов, покрышки отправили на утилизацию».

Это уже не первая подобное мероприятие, которое проводят иркутские дайверы. В июне прошлого года они собрали полторы тонны мусора со дна озера Байкал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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