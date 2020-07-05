5 Июль 2020 2020-07-05T08:48:47+03:00

Более восьми тонн мусора собрали водолазы со дна Ангары у острова Юность.Фото: сайт мэрии Иркутска

В акции по очистке участвовали 17 водолазов и 30 волонтеров

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В Иркутске водолазы очистили дно реки Ангара у острова Юность. 17 человек доставали из воды бутылки, банки, технические отходы и даже покрышки. На суше мусор принимали волонтеры.

«За 2 часа участники акции собрали более 8 тонн различного мусора», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Он был вывезен на полигон твердых бытовых отходов, покрышки отправили на утилизацию».

Это уже не первая подобное мероприятие, которое проводят иркутские дайверы. В июне прошлого года они собрали полторы тонны мусора со дна озера Байкал.

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ИСТОЧНИК KP.RU