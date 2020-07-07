2020-07-07T06:06:27+03:00
Общество

Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Мария КНЯЗЕВА
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Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублейБраконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О том, что вылов омуля из Байкала и его притоков под запретом известно уже несколько лет (с 2017 года - прим.авт.). Но браконьерам закон – не указ.

Так накануне на озере был пойман 20-летний житель поселка Нижнеангарск, который подозревается в незаконном лове. У него изъяли рыбу и орудия лова.

«Общий ущерб от незаконных действий браконьера составил более 138 000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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