7 Июль 2020 2020-07-07T06:06:27+03:00

Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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О том, что вылов омуля из Байкала и его притоков под запретом известно уже несколько лет (с 2017 года - прим.авт.). Но браконьерам закон – не указ.

Так накануне на озере был пойман 20-летний житель поселка Нижнеангарск, который подозревается в незаконном лове. У него изъяли рыбу и орудия лова.

«Общий ущерб от незаконных действий браконьера составил более 138 000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU