7 Июль 2020 2020-07-07T14:44:16+03:00

Проезд по улице 3-я Железнодорожная закроют на две недели в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Шевцова проезд закроют на один день

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 11 по 28 июля закроют проезд по улице 3-я Железнодорожная на участке от дома №31 до пересечения с улицей Румянцева в районе дома №30а. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны со строительно-монтажными работами по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Шевцова. Там, из-за проведения аварийного ремонта участка теплосети, с 7.00 до 23.00 11 июля закроют проезд в районе пересечения с улицей Рабочего Штаба.

Продолжаются ремонтные работы и на улице Фурье. Там запрет на движение транспорта продлен до 11 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU