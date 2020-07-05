Количество вагонов у электричек в Иркутске увеличат из-за спроса
Этим летом иркутяне отдыхают в большинстве своем в окрестностях города или оправляются в непродолжительные путешествия по малой Родине. Да и для россиян в целом из-за закрытия границ в связи с коронавирусом открылась возможность лучше узнать свою страну. На Байкале, например, в большом количестве решили побывать москвичи, накануне прилетел первый чартерный рейс из столицы.
Так, вырос спрос на дачные электрички. Даже пришлось увеличивать количество вагонов до максимума.
«В выходные дни на популярных у туристов и дачников направлениях в рейс выходят 8-, 10- и 11-вагонные составы», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Отмечается, что и вагоны, и залы ожидания регулярно дезинфицируют.
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