2020-07-05T11:49:50+03:00
Общество

Количество вагонов у электричек в Иркутске увеличат из-за спроса

Этим летом сибиряки отдыхают в пригородах
Мария КНЯЗЕВА
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Количество вагонов у электричек в Иркутске увеличат из-за спросаКоличество вагонов у электричек в Иркутске увеличат из-за спросаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Этим летом иркутяне отдыхают в большинстве своем в окрестностях города или оправляются в непродолжительные путешествия по малой Родине. Да и для россиян в целом из-за закрытия границ в связи с коронавирусом открылась возможность лучше узнать свою страну. На Байкале, например, в большом количестве решили побывать москвичи, накануне прилетел первый чартерный рейс из столицы.

Так, вырос спрос на дачные электрички. Даже пришлось увеличивать количество вагонов до максимума.

«В выходные дни на популярных у туристов и дачников направлениях в рейс выходят 8-, 10- и 11-вагонные составы», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что и вагоны, и залы ожидания регулярно дезинфицируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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