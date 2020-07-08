2020-07-08T04:58:06+03:00
Происшествия

12 жителей Иркутской области обвиняются в незаконных рубках

Вместе они подозреваются в совершении 21 преступления
Мария КНЯЗЕВА
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12 жителей Иркутской области обвиняются в незаконных рубках. Фото: с сайта Прокуратуры Иркутской области12 жителей Иркутской области обвиняются в незаконных рубках. Фото: с сайта Прокуратуры Иркутской области
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12 жителей Осинского и Боханского районов Иркутской области подозреваются в незаконной рубке леса. Следователи установили, что они причастны к 21 преступлению. Возбужденное уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой» передано накануне в Качугский суд.

«Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 3 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Общий объем вырубленного леса около 1500 кубометров.Преступная деятельность черных лесорубов осуществлялась в Осинском, Боханском и Качугском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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