2020-07-07T08:42:56+03:00
Общество

Град, грозы и сильный ветер ожидаются с 7 по 9 июля в Иркутской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Приангарье
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Град, грозы и сильный ветер ожидаются с 7 по 9 июля в Иркутской областиГрад, грозы и сильный ветер ожидаются с 7 по 9 июля в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители Иркутской области! Спасатели предупреждают о надвигающейся на наш регион непогоде. Уже во второй половине дня и вечером 7 июля в западных и южных районах, а 8 и 9 июля по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, и град.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе также усилится ветер до 15-20 м/с., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели призывают жителей Иркутской области не планировать в непогоду дальних поездок, туристических походов, а также отдых на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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