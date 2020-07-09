9 Июль 2020 2020-07-09T04:25:48+03:00

Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с строительными работами

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Лето для коммунальщиков и дорожников - самая активная пора. нужно провести диагностику, ремонт. Так, 15 июля на улице 6-ой поселок ГЭС в микрорайоне Юбилейный приступят к строительству тепловой сети и сети ливневой канализации. В связи с этим будет ограничено движение транспорта.

«Работы будут проводиться поэтапно в районе строений №11/6а в микрорайоне Юбилейный до строения 3а/1», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться специалисты планируют до 30 ноября.

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