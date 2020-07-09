2020-07-09T04:25:48+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске

Это связано с строительными работами
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в ИркутскеДвижение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лето для коммунальщиков и дорожников - самая активная пора. нужно провести диагностику, ремонт. Так, 15 июля на улице 6-ой поселок ГЭС в микрорайоне Юбилейный приступят к строительству тепловой сети и сети ливневой канализации. В связи с этим будет ограничено движение транспорта.

«Работы будут проводиться поэтапно в районе строений №11/6а в микрорайоне Юбилейный до строения 3а/1», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться специалисты планируют до 30 ноября.

Читайте также:

Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске.

Преступление произошло в мае этого года (подробности)

На БЦБК приступят к понижению уровня в картах-накопителях щелока и надшламовых вод.

Риск попадания опасных отходов БЦБК в Байкал сведут к минимуму (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошеннику
Сибиряк добился возврата денег за отмененные из-за коронавируса авиаперелеты
Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020: полный список улиц
Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске
Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию
Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске
На БЦБК приступят к понижению уровня в картах-накопителях щелока и надшламовых вод
Арсенал оружия нашли у владельца подпольного игрового салона в Ангарске
Результаты розыгрыша викторины "Конституция -это я!" будут опубликованы в "КП" в пятницу, 10 июля
Министр спорта Иркутской области Илья Резник покидает свой пост
Более половины предпринимателей не смогли воспользоваться мерами господдержки за время пандемии
120 человек погибли на пожарах с начала года в Иркутской области
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 243 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
12 жителей Иркутской области обвиняются в незаконных рубках
Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей
Проезд по улице 3-я Железнодорожная закроют на две недели в Иркутске
Сибиряк пытался расстрелять бывшую жену и ее знакомого
Александр Ведерников: нужно расширить полномочия депутатов для более эффективной реализации нацпроектов
Медпункты для туристов создают на Ольхоне
Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Иркутске
На пожаре в квартире пострадала жительница Ангарска
ТПП предлагает включить индустрию рекламы в перечень пострадавших отраслей экономики
Град, грозы и сильный ветер ожидаются с 7 по 9 июля в Иркутской области
Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублей
К 2024 году количество туристов в Иркутской области должно вырасти на 80%