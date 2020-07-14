2020-07-14T10:28:13+03:00
Общество

"Молчановка" в Иркутске объявила о приостановке обслуживания из-за COVID 19

Трое сотрудников главного книгохранилища области заболели
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Молчановка" в Иркутске объявила о приостановке обслуживания из-за COVID 19."Молчановка" в Иркутске объявила о приостановке обслуживания из-за COVID 19.
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Библиотека им. Молчанова -Сибирского в Иркутске объявила о вынужденной приостановке дистанционного обслуживания. В частности, сообщается, что ближайшие 2 недели, до 27 июля книги не будут доставляться в магазины торговой сети, где их можно было получить на руки.

"На сегодняшний день коронавирусом болеет трое наших библиотекарей. Мы рады, что болезнь у них протекает в легкой форме и за их жизнь можно не опасаться. Наши коллеги получили инфекцию извне – у всех выявлен источник заражения, поэтому Молчановка работает дальше", - сообщается на сайте библиотеки.

Кроме того, отмечается, что одна из заболевших - пенсионерка, все три месяца была на официальном больничном и в библиотеку не приходила. Все сотрудники, которые контактировали с заболевшими, находятся на домашней самоизоляции, сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Те анализы, которые готовы на сегодняшний день, отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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