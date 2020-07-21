2020-07-21T15:42:33+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области

21 июля его ищут в Окинском и Тункинском районах Бурятии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской областиПоиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Бурятии и Иркутской области вторые сутки продолжаются поиски самолета Ан-2, на борту которого находились 6 человек - 2 члена экипажа и еще четыре летчика. Напомним, самолет пропал вечером, 19 июля, вылетев из поселка Кырен Точный маршрут его следования не известен. По предварительной информации это был полет по химической обработке полей, без одобренной заявки.

- По состоянию на 18:00 21 июля, борты Ан-2 и Ми-8 совершили два вылета в зону предполагаемого местонахождения пропавшего самолета, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росиси по Бурятии. Упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах Бурятии. С раннего утра пилоты этих воздушных судов обследовали более 800 квадратных километров территории.

Сейчас поисковый Ан-2 завершает второй полет, а борт Ми-8 дозаправился и направился в зону поиска в третий раз. Поиски продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области
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